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Максимальный размер больничного возрастёт до 6,8 тысяч рублей в день в 2026 году

Максимальный размер больничного в 2026 году увеличат до 6,8 тысячи в день

Недвижимость

Согласно информации, опубликованной в газете "Известия" и полученной от пресс-службы Минтруда, максимальная сумма больничного пособия вырастет до 6,8 тысячи рублей в день.

Максимальный размер больничного в 2026 году увеличат до 6,8 тысячи в день
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Размер выплаты по больничному определяется на основе предельной базы для начисления страховых взносов. Этот показатель ежегодно индексируется, увеличиваясь в соответствии с темпами роста средней заработной платы за предыдущий год, отмечается в статье.

Кроме того, для того чтобы получить максимальное пособие в 2026 году в размере 6,8 тысячи рублей, необходимо иметь зарплату от 183 тысяч рублей в месяц в 2024 году и от 233 тысяч в 2025 году, а также стаж работы не менее восьми лет.

Минтруд подчеркнул, что размер выплаты по больничному рассчитывается индивидуально для каждого сотрудника, в зависимости от его заработной платы и рабочего стажа.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина. 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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