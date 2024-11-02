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Россиянам назвали лучший способ избежать космической переплаты по ипотеке

Недвижимость

Чтобы значительно сократить расходы на ипотеку, россиянам рекомендуется делать досрочные платежи. Константин Барсуков, член Гильдии риелторов Москвы, обозначил, что этот подход является оптимальным для избежания значительных переплат по кредиту на жилье.

Россиянам назвали лучший способ избежать космической переплаты по ипотеке
Фото: freepik.com is licensed under public domain

При этом не имеет значения, решит ли заемщик сокращать срок кредита или же сосредоточится на уплате процентов. Ключевым моментом является регулярность внесения досрочных платежей. Существует мнение, что в первую очередь банк берет проценты, но это заблуждение. Не так важно, что именно вы погашаете сначала — срок кредита или проценты, отметил эксперт.

Тем пользователям, кто обладает хорошей финансовой дисциплиной, Барсуков рекомендовал снизить размер ежемесячного платежа, что поможет уменьшить общую сумму долга перед кредитором, передает NEWS.ru.

Уточнения

Переплата по кредиту — это общая сумма всех расходов, понесенных заемщиком в процессе погашения задолженности.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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