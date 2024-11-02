Россиянам назвали лучший способ избежать космической переплаты по ипотеке

Чтобы значительно сократить расходы на ипотеку, россиянам рекомендуется делать досрочные платежи. Константин Барсуков, член Гильдии риелторов Москвы, обозначил, что этот подход является оптимальным для избежания значительных переплат по кредиту на жилье.

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При этом не имеет значения, решит ли заемщик сокращать срок кредита или же сосредоточится на уплате процентов. Ключевым моментом является регулярность внесения досрочных платежей. Существует мнение, что в первую очередь банк берет проценты, но это заблуждение. Не так важно, что именно вы погашаете сначала — срок кредита или проценты, отметил эксперт.

Тем пользователям, кто обладает хорошей финансовой дисциплиной, Барсуков рекомендовал снизить размер ежемесячного платежа, что поможет уменьшить общую сумму долга перед кредитором, передает NEWS.ru.

Уточнения

Переплата по кредиту — это общая сумма всех расходов, понесенных заемщиком в процессе погашения задолженности.



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