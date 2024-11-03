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Как сделать маленькую ванную комнату более уютной: рабочие советы

0:55
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Маленькие ванные комнаты — это распространённое явление в различных домах, и часто в таких компактных пространствах становится некомфортно из-за нехватки места. Однако при правильном подходе можно значительно улучшить обстановку.

Как сделать маленькую ванную комнату более уютной: рабочие советы
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Одной из самых распространённых ошибок владельцев маленьких ванных комнат является выбор тёмных оттенков для стен. Чтобы визуально увеличить пространство, стоит использовать светлые цвета, такие как белый или бежевый. 

Зеркала также могут стать отличным инструментом для визуального расширения пространства. Например, размещение зеркала над раковиной не только украсит интерьер, но и добавит глубины помещению.

Кроме того, для маленькой ванной комнаты лучше выбирать компактную мебель. Маленькие предметы помогут сэкономить пространство, делая комнату более функциональной и удобной.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Ме́бель совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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