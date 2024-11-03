Создаём простор в небольшой гостиной

Гостиная — это пространство, предназначенное для приёма гостей и приятного времяпрепровождения. Однако не всегда эта комната отличается большими размерами. Чтобы визуально расширить гостиную, можно воспользоваться несколькими простыми рекомендациями.
Светлые оттенки известны своим свойством расширять пространство, но часто о них забывают при выборе цветовой палитры. Использование нежно-голубых или бежевых тонов позволит сделать комнату более просторной.
Также стоит обратить внимание на окна. Чем больше их количество, тем больше света проникает в комнату. Важно и то, какие шторы вы выбираете: тёмные ткани лучше заменить на светлые занавески, которые позволят свету свободно проходить.
Для маленьких пространств идеальным выбором станет светлая мебель. Особенно хорошо будут выглядеть фасады с лаковой поверхностью, которые создадут ощущение глубины и лёгкости.
Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.
Ме́бель — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.
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