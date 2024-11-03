Идеальные обои для неровных стен: как выбрать правильно

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Дефекты на стенах способны испортить даже самый дорогостоящий интерьер. Вместо того чтобы проводить сложные работы по выравниванию, можно применить несколько практичных решений, которые помогут скрыть неровности.

Фото: Flickr by Hotel Domspitzen Köln, CC BY-SA 2.0

Одним из эффективных способов являются обои с ярким рисунком. Выбор абстрактных или хаотичных узоров позволяет визуально замаскировать несовершенства. В то же время стоит избегать геометрических рисунков, так как они, напротив, подчёркивают неровности стен.

Также хорошим вариантом станут текстурные обои. Они значительно лучше скрывают дефекты по сравнению с гладкими покрытиями. Виниловые или флизелиновые обои с рельефным рисунком являются отличным выбором. Также стоит обратить внимание на фотообои, которые помогут в решении проблемы неровностей.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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