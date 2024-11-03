Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Homo sapiens постарел на 30 тысяч лет
Как правильно укрыть растения на зиму: лучшие подручные материалы
Наши расходы в Германии должны значительно снизиться: Volkswagen ищет способы выжить в кризис
Учёные развеяли миф о бесчеловечной жестокости викингов
Кортизол и стройность: как стресс влияет на вес
Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Как выполнять горизонтальные подтягивания?
Стоматолог в Новороссийске испортил зубы пациентам
Илона Броневицкая рассказала о проблемах Стаса Пьехи: он остаётся наркоманом

Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

С течением времени, особенно при длительном проживании на одном месте, количество вещей у человека, как правило, увеличивается. Если сувениры можно просто убрать в шкаф, то как быть с мелочами, которые облегчают повседневную жизнь?

Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Для оптимизации пространства в квартире можно воспользоваться несколькими простыми решениями. Например, пластиковые контейнеры могут использоваться не только для хранения продуктов, но и для организации хранения носок, нижнего белья и других текстильных предметов.

Угловые шкафы также можно сделать более функциональными, установив на кухне специальные поворотные механизмы. Это значительно увеличит доступное пространство и упростит использование таких шкафов.

Не стоит забывать о кухонных полках. Установка дополнительных органайзеров на дверцах позволяет сэкономить много места и упорядочить предметы. Такие конструкции отлично помогают организовать пространство даже в холодильнике.

Также стоит обратить внимание на пустующие углы в квартире. Угловые полки прекрасно вписываются в различные комнаты — от ванной до гостиной и спальни, создавая дополнительное место для хранения и придавая интерьеру стильный вид.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Наука и техника
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником Аудио 
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Красота и стиль
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Истребитель Су-57. Таинственный русский незнакомец пятого поколения Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Не покупайте авокадо, пока не узнаете об этих хитростях выбора
Последние материалы
Мука или манка для драников: что выбрать для идеального вкуса
Секреты зимовки туи: как защитить её от холода и снега
Удивительные причины появления кругов под глазами: что мы не знали
Названа группа крови, защищающая обладателей от серьезных заболеваний
Автомобили, которые покупают сразу: узнайте, что востребовано
Осень или весна: когда посадить дерево, чтобы оно быстро прижилось
Бобовые вместо мяса: когда растительный белок полезен, а когда — нет
Допустимый объём вылова креветок может увеличиться в 2025 году
В отелях Турции отрицают вспышку вируса Коксаки среди туристов
"Заболеть" станет сложнее? Минздрав хочет изменить порядок оформления больничных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.