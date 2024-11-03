Минимализм в интерьере: избавляемся от лишних вещей

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

С течением времени, особенно при длительном проживании на одном месте, количество вещей у человека, как правило, увеличивается. Если сувениры можно просто убрать в шкаф, то как быть с мелочами, которые облегчают повседневную жизнь?

Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, PDM

Для оптимизации пространства в квартире можно воспользоваться несколькими простыми решениями. Например, пластиковые контейнеры могут использоваться не только для хранения продуктов, но и для организации хранения носок, нижнего белья и других текстильных предметов.

Угловые шкафы также можно сделать более функциональными, установив на кухне специальные поворотные механизмы. Это значительно увеличит доступное пространство и упростит использование таких шкафов.

Не стоит забывать о кухонных полках. Установка дополнительных органайзеров на дверцах позволяет сэкономить много места и упорядочить предметы. Такие конструкции отлично помогают организовать пространство даже в холодильнике.

Также стоит обратить внимание на пустующие углы в квартире. Угловые полки прекрасно вписываются в различные комнаты — от ванной до гостиной и спальни, создавая дополнительное место для хранения и придавая интерьеру стильный вид.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Шкаф (устар. шкапъ) — мебельное изделие (преимущественно с дверцами, с ящиками или без них) для хранения предметов различного функционального назначения.



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