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Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну

1:30
Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе дизайна спальни важно учитывать не только её расположение, но и предпочтения тех, для кого создаётся интерьер.

Как создать идеальную спальню для двоих: советы по дизайну
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Если пространство предназначено для одного человека, возможностей для оформления значительно больше. Однако когда речь идёт о спальне семейной пары, нужно учитывать мнение обоих партнёров.

Согласно распространённым мнениям, спальня считается священным пространством, доступ в которое ограничен, даже для детей. Это уютный уголок, где пара может побыть наедине. Опираясь на эту концепцию, можно создать уникальный дизайн, отражающий личные предпочтения.

После выбора основного стиля следует уделить внимание мелочам — шторам, светильникам и коврикам, которые должны гармонировать с общей концепцией. При этом нельзя забывать о финансовых возможностях.

Одним из самых важных элементов является выбор кровати, поскольку она влияет на наше настроение и здоровье. Несмотря на привычный образ жизни, кровать должна обеспечивать комфорт.

Цветовую гамму спальни рекомендуется делать в спокойных тонах, чтобы не перегружать зрение и не вызывать раздражения. В случае выбора ярких оттенков стоит дополнить их более нежными декорациями.

Освещение в комнате должно быть многофункциональным, позволяя создавать нужную атмосферу в любое время суток, с акцентом на простые настенные светильники.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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