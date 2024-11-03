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Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве

1:01
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Многие мечтают о просторной и комфортабельной ванной комнате, но реальность часто оказывается иной. В действительности, наши ванные не всегда могут вместить все необходимые элементы, такие как ванна и душ.

Как создать идеальную ванную в ограниченном пространстве
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

В Европе этот вопрос решается более рационально. Вместо традиционной ванны жители предпочитают устанавливать душевые кабины, так как они гораздо удобнее и используются чаще. Этот подход к ремонту ванной комнаты стал оптимальным выбором для большинства европейцев.

В то же время, для многих россиян ванна является неотъемлемой частью ежедневной рутины, и они стремятся найти подходящие решения.

Один из наиболее интересных способов комбинировать эти два элемента — использование дизайнерского приёма "два в одном", который включает в себя уникальный тандем ванны и душа.

Существуют различные варианты реализации этой идеи, позволяющие максимально эффективно использовать пространство.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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