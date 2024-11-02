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Как оформить спальню в стиле лофт: советы по выбору материалов

1:22
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Мебель в стиле лофт обычно выполнена в простых, однородных цветах, что способствует созданию расслабляющей атмосферы, не нагружающей психику. Такой подход помогает добиться ощущения простора и избежать перегруженности в интерьере.

Как оформить спальню в стиле лофт: советы по выбору материалов
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Для стен в спальне в духе лофт, основное внимание уделяется натуральным материалам. Рассмотрим несколько вариантов, которые помогут вам создать идеальную обстановку.

Кирпичные стены — это отличный способ добавить текстуру и тепло в интерьер. Кирпич, обладающий слегка шероховатой поверхностью и приятными оттенками, создает уютную атмосферу, придавая пространству небольшую "сырость". Он великолепно сочетается с белыми, чёрными и серыми акцентами.

Если кирпич вам не по душе, вы можете использовать необработанные стены, оформленные цементно-известковой или цементной штукатуркой. Такие поверхности имеют интересную текстуру и необычный цвет, а серые стены прекрасно вписываются в лофт-стилистику.

Если же вы предпочитаете более традиционный вариант, покраска стен в белый цвет станет отличным решением. Белый цвет визуально увеличивает пространство и создаёт светлую, уютную атмосферу, что особенно приятно в зимний период.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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