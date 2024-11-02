Секреты деревенского стиля: как привнести тепло и уют в интерьер

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Многие ценят деревенскую атмосферу, которая вызывает ассоциации с теплом, уютом и простотой. Если вы хотите перенести эту атмосферу в свой дом, вот несколько полезных советов.

Фото: unsplash.com by Maxime Amoudruz, PDM

Использование натуральных материалов станет основой для создания деревенского стиля. Выбирайте полки из дерева, скатерти из льна и керамическую посуду, чтобы создать нужное ощущение.

Цветовая палитра также играет важную роль. Приглушённые, натуральные оттенки, такие как серый, зелёный и бежевый, помогут создать спокойную обстановку.

Винтажные предметы добавят характер вашему пространству. Старинные кулинарные книги и чугунные сковородки отлично впишутся в концепцию такого стиля.

Не забывайте о живых растениях. Они не только оживят пространство, но и сделают его более уютным и свежим.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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