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Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Независимо от того, насколько большими могут быть комнаты в квартире, всегда есть стремление использовать пространство максимально эффективно. Одним из решений, способствующих этому, являются полки.

Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Навесные полки, расположенные над кроватью, имеют свои достоинства и недостатки. Одним из главных плюсов является то, что они не занимают полезную площадь в спальне, оставаясь в пределах зоны, где вы спите.

Кроме того, такие полки расположены близко к вашему месту отдыха, что добавляет удобства в использовании. Они также могут быть адаптированы под любой стиль оформления и стоят недорого.

Однако не стоит забывать и о минусах. Важно убедиться в надёжности креплений полок, так как их нагрузка должна быть тщательно рассчитана. Кроме того, если полка будет перегружена предметами, это может привести к визуальному беспорядку в комнате.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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