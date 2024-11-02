Эстетика и практичность: навесные полки над кроватью сэкономят пространство

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Независимо от того, насколько большими могут быть комнаты в квартире, всегда есть стремление использовать пространство максимально эффективно. Одним из решений, способствующих этому, являются полки.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Навесные полки, расположенные над кроватью, имеют свои достоинства и недостатки. Одним из главных плюсов является то, что они не занимают полезную площадь в спальне, оставаясь в пределах зоны, где вы спите.

Кроме того, такие полки расположены близко к вашему месту отдыха, что добавляет удобства в использовании. Они также могут быть адаптированы под любой стиль оформления и стоят недорого.

Однако не стоит забывать и о минусах. Важно убедиться в надёжности креплений полок, так как их нагрузка должна быть тщательно рассчитана. Кроме того, если полка будет перегружена предметами, это может привести к визуальному беспорядку в комнате.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



Крова́ть — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.



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