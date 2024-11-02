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Риелтор Дягилева назвала пять типичных ошибок, которые допускают при оформлении ипотеки

1:54
Недвижимость

Люди нередко совершают досадные ошибки при оформлении ипотеки, которые им потом дорого обходятся в прямом смысле этого слова. Эксперт по жилой недвижимости Анна Дягилева поделилась своими наблюдениями и рекомендациями.

Риелтор Дягилева назвала пять типичных ошибок, которые допускают при оформлении ипотеки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, CC BY-SA 4.0

Первая ошибка заключается в подаче заявки на ипотеку только в один банк. Вместо этого рекомендуется рассмотреть несколько вариантов, чтобы сравнить условия и выбрать наиболее выгодный вариант, сообщила риелтор.

Вторая ошибка — использование ипотеки с небольшим первоначальным взносом или без него. Эксперты советуют откладывать покупку недвижимости на время, необходимое для накопления достаточной суммы для первоначального взноса, пишет Газета.Ru.

Третья ошибка — неправильный расчёт ежемесячного платежа. Важно учитывать свои реальные возможности и планировать расходы таким образом, чтобы избежать финансовых трудностей, подчеркнула эксперт.

Четвёртая ошибка — отсутствие финансовой подушки безопасности. Рекомендуется иметь определённый запас денежных средств, который можно использовать для покрытия непредвиденных расходов, которые могут возникнуть помимо ипотечных выплат.

Пятая ошибка — затягивание с закрытием ипотеки. Оформление ипотеки — сложный процесс, и после его завершения необходимо быстро закрыть кредит, чтобы избежать дополнительных затрат на проценты и комиссии.

"Правильное действие, которое приведет к максимальной выгоде — досрочное погашение ипотеки в первые два-три года, которое позволит снизить объем переплат банку. При следовании этой тактике уменьшается размер ежемесячного платежа, а если заемщик продолжит вносить исходную сумму, то она продолжит свое снижение. Переплаты банку, соответственно, тоже уменьшатся", — пояснила эксперт.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

 
 Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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