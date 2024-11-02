Риелтор Апрелев назвал три способа получить сегодня новое жильё, если ипотека невозможна

1:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время в России наблюдается рост процентных ставок по ипотечным кредитам. Это оказывает влияние на поведение покупателей на рынке жилья.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

Глава гильдии риэлторов Константин Апрелев поделился своим мнением о текущей ситуации и дал рекомендации для россиян. Он отметил, что ставки по ипотеке достигли рекордных значений, что значительно увеличивает ежемесячные платежи. Это заставляет многих потенциальных покупателей менять свои планы.

Апрелев прогнозирует, что количество сделок на первичном рынке недвижимости сократится. Однако, по его мнению, обменные сделки становятся всё более актуальными. Эта схема позволяет минимизировать финансовые риски, но требует высокой квалификации и опыта от риелторов, пишет Общественная Служба Новостей.

Существуют различные варианты обмена недвижимости, такие как продажа квартиры с одновременным поиском нового жилья или временное снятие жилья после продажи своей квартиры.

Эксперт уверен, что с высокими ставками ипотеки многие предпочитают арендовать жильё вместо покупки. Аренда становится привлекательной альтернативой, так как платежи могут быть ниже, чем расходы на ипотеку.

Риелтор также напоминает о возможности взять ипотеку с минимальным первым взносом и продать свою квартиру для погашения части кредита. Это снижает финансовую нагрузку и обеспечивает гибкость управления активами.

Таким образом, на рынке ипотеки и недвижимости в России происходят заметные перемены в поведении покупателей. Альтернативные схемы обмена и аренды становятся всё более востребованными. Потребителям необходимо тщательно продумывать свои финансовые решения и использовать возможности для того, чтобы оптимизировать расходы.

Уточнения



Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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