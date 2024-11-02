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Как легко и быстро очистить противень от жира: проверенные советы

1:32
Недвижимость

Дайте ему остыть

Дайте противню полностью остыть, прежде чем пытаться его чистить. Уборка в горячем состоянии может быть опасной.

Как легко и быстро очистить противень от жира: проверенные советы
Фото: commons.wikimedia. org by Biezl, PDM

Удалите рыхлый мусор

С помощью мягкой щетки соскребите с лотка все частицы пищи или остатки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.

Замочите в горячей мыльной воде

Наполните раковину или таз горячей водой и добавьте большое количество средства для мытья посуды. Поместите жирный противень в мыльную воду и оставьте на 15-30 минут. Это поможет разрыхлить жир.

Потрите губкой или щеткой

После замачивания возьмите губку или неабразивную щетку и потрите противень, уделяя особое внимание жирным участкам.

Используйте пищевую соду или уксус

Если жир въелся, можно посыпать жирные места пищевой содой или полить уксусом.

Дайте постоять несколько минут, прежде чем снова потереть. Пищевая сода и уксус могут помочь разрушить жир.

Тщательно промойте

После того, как вы почистили противень и удалили жир, тщательно промойте его теплой водой.

Обязательно удалите все остатки мыла, пищевой соды или уксуса. После ополаскивания тщательно высушите противень чистым полотенцем или дайте ему высохнуть на воздухе.

Влага может привести к ржавчине или другим проблемам, поэтому перед хранением убедитесь, что он полностью высох.

Уточнения

Про́тивень — тонкий металлический (или стеклянный) лист с загнутыми краями и невысоким бортиком для приготовления пищи (жарения и выпекания).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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