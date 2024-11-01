В Госдуму внесут проект о туристических тропах

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко сообщила о подготовке законопроекта, касающегося туристических троп, который вскоре будет внесен на рассмотрение парламента.

Фото: flickr.com by горчаков.артем, CC BY 2.0

В данный момент ведется работа над вопросами, связанными с оформлением земельных отношений, которые затрагивают участки, расположенные вдоль этих троп. Абрамченко отметила, что обсудила с министром экономического развития Максимом Решетниковым аспекты совместной деятельности в области туризма, передает РИА Новости.

Она акцентировала внимание на том, что одной из главных задач, которые необходимо решить в ходе осенней сессии, станет классификация коллективных средств размещения. По её словам, для обеспечения прозрачности в данной сфере идет разработка федерального реестра таких объектов, что поможет усовершенствовать законопроект о гостевых домах.

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