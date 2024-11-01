Эксперты назвали простые способы идеально очистить унитаз

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Сода и другие доступные в домашнем хозяйстве средства могут стать отличной базой для эффективной очистки унитаза.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Специалисты утверждают, что пищевая сода умеет эффективно справляться с неприятными запахами, известковыми отложениями и ржавыми пятнами. Чтобы увидеть явный результат, достаточно нанести порошок на внутренние поверхности унитаза и оставить на 8-10 часов. Для поддержания чистоты рекомендуется проводить эту процедуру раз в несколько дней.

Для более серьезных загрязнений полезно применять уксус, который значительно повышает эффективность очистки. Следует намочить салфетки в уксусе и приложить их к загрязненным участкам на около 10 часов, как сообщает "БелНовости".

Согласно мнению экспертов, туалетная бумага и кофейная гуща могут способствовать появлению серьезных засоров в системе канализации.

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