Эксперты назвали простые способы идеально очистить унитаз

Сода и другие доступные в домашнем хозяйстве средства могут стать отличной базой для эффективной очистки унитаза.
Специалисты утверждают, что пищевая сода умеет эффективно справляться с неприятными запахами, известковыми отложениями и ржавыми пятнами. Чтобы увидеть явный результат, достаточно нанести порошок на внутренние поверхности унитаза и оставить на 8-10 часов. Для поддержания чистоты рекомендуется проводить эту процедуру раз в несколько дней.
Для более серьезных загрязнений полезно применять уксус, который значительно повышает эффективность очистки. Следует намочить салфетки в уксусе и приложить их к загрязненным участкам на около 10 часов, как сообщает "БелНовости".
Согласно мнению экспертов, туалетная бумага и кофейная гуща могут способствовать появлению серьезных засоров в системе канализации.
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