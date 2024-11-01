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Эксперты объяснили, нужно ли увлажнять воздух в жилом помещении

1:58
Недвижимость

Примечательной представляется ситуация с влажностью воздуха в жилых помещениях, когда в одном из изданий можно встретить рекомендации как по приобретению увлажнителей, так и осушителей воздуха. Как же разобраться, что именно нужно делать с воздухом в доме: повышать влажность или, наоборот, снижать её?

Эксперты объяснили, нужно ли увлажнять воздух в жилом помещении
Фото: Pxhere is licensed under Creative Commons CC0.

Влажность воздуха делится на абсолютную и относительную. Абсолютная влажность измеряет количество граммов водяного пара в кубическом метре или килограмме воздуха.

Относительная влажность отражает соотношение фактического содержания водяного пара к максимально возможному при заданной температуре, выраженному в процентах. В повседневной жизни, как правило, обсуждается именно относительная влажность, что нередко приводит к неправильным выводам.

Если говорить о квартире, которую эксплуатируют длительное время, то основными источниками водяного пара являются два фактора: во-первых, люди выделяют влагу в процессе своей жизнедеятельности (например, во время стирки или принятия горячего душа). Во-вторых, влага может поступать с приточным воздухом через систему вентиляции.

Для здоровья гораздо более опасным выступает не недостаток влаги, а её избыточное количество в помещениях. Сам жгучий водяной пар не представляет угрозы, но последствия повышенной влажности, такие как плесень и грибок на окнах и строительных конструкциях, могут нанести серьёзный ущерб.

Оптимальный уровень влажности воздуха в квартире (особенно в зимний период) составляет около 30%, а для осени и весны — 45%. На практике же, в средней полосе России, при нормальной обмене воздуха в жилых помещениях в зимние месяцы с умеренными температурами относительная влажность воздуха колеблется на уровне 25-35%.

 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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