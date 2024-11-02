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Ковёр 2024: тренды, которые подойдут вашему интерьеру

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ковры продолжают набирать популярность, и 2024 год предлагает множество интересных трендов. Одна из главных тенденций — утончённая элегантность с акцентом на приятные цвета, такие как бежевый и кирпично-красный. 

Ковёр 2024: тренды, которые подойдут вашему интерьеру
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Также популярны ковры из натуральных и переработанных материалов, что подчёркивает актуальность экологичности.

Правильно подобранный ковёр может преобразить вашу гостиную, создавая уютное пространство для общения и игр. 

Как ухаживать

Современные методы чистки ковров делают уход проще. Вы можете использовать уксус или пищевую соду, распыляя раствор на ковёр, а затем пропылесосить. Для более глубокой очистки подойдут специальные моющие устройства, доступные в интернет-магазинах.

Уточнения

Ковёр — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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