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Создание уюта: советы по оформлению окон в вашем доме

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

При входе в комнату взгляд часто обращается к окну, и его внешний вид может существенно повлиять на общее восприятие пространства. Чтобы окно вызывало чувство уюта, его декор необходимо продумать.

Создание уюта: советы по оформлению окон в вашем доме
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Шторы и занавески

На сегодняшний день существует множество вариантов штор, включая римские и шторы-кафе. Главное — чтобы выбранный вариант гармонично сочетался с общим стилем интерьера. 

Декор

Декоративные элементы способны значительно улучшить облик помещения и оживить его. Стильные вазоны с растениями, гирлянды или наклейки с изображением растений и снежинок — всё это поможет создать уютную атмосферу вокруг окна.

Текстиль

Для завершения важно также учитывать текстиль. В кухне, например, идеально подойдут светлые салфетки и мягкие подушки. Если текстиль будет иметь общий узор или цветовую гамму, это поможет создать гармоничную картину.

Уточнения

Деко́р  — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Тексти́ль — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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