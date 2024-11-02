Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Как вырастить идеальную тую из семян: садовый лайфхак
Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
Кудрявцеву возмутил маленький срок для осуждённого за педофилию аниматора Disney
Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира
Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам
Врикшасана поможет улучшить осанку и прокачать равновесие
Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы

Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить

1:02
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Ванная комната — это пространство, где начинается забота о собственном теле, поэтому важно, чтобы оно было комфортным и светлым.

Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Часто ванных комнатах отсутствуют окна, что делает хорошее освещение особенно важным. Оно должно быть достаточно ярким, чтобы осветить все уголки помещения. Кроме основного освещения, стоит уделить внимание зональному освещению.

Например, установка настенных светильников по обеим сторонам зеркала поможет обеспечить дополнительный свет, необходимый для процедур ухода.

Также ванная комната характеризуется высоким уровнем влажности, поэтому при выборе светильников необходимо обращать внимание на их защиту от влаги. Это поможет избежать преждевременного выхода оборудования из строя.

Для создания гармоничного интерьера важно, чтобы мебель, аксессуары и освещение сочетались друг с другом. Светильники не являются исключением из этого правила.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок
Садоводство, цветоводство
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок Аудио 
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Авто
Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Китай неожиданно для США ввёл санкции против важнейшего производителя боевых дронов. Пострадала Украина
Последние материалы
Бег или ходьба: что выбрать для похудения и здоровья
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Как вырастить идеальную тую из семян: садовый лайфхак
Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
Кудрявцеву возмутил маленький срок для осуждённого за педофилию аниматора Disney
Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить
Математики дали оценку способностям обезьян напечатать все пьесы Шекспира
Хорошие новости для ипотечников: отменяется НДФЛ с экономии по процентам
Врикшасана поможет улучшить осанку и прокачать равновесие
Врач рассказала,как отсутствие головного убора может повлиять на волосы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.