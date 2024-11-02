Выбор светильников для ванной: важные аспекты, о которых стоит помнить

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Ванная комната — это пространство, где начинается забота о собственном теле, поэтому важно, чтобы оно было комфортным и светлым.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Часто ванных комнатах отсутствуют окна, что делает хорошее освещение особенно важным. Оно должно быть достаточно ярким, чтобы осветить все уголки помещения. Кроме основного освещения, стоит уделить внимание зональному освещению.

Например, установка настенных светильников по обеим сторонам зеркала поможет обеспечить дополнительный свет, необходимый для процедур ухода.

Также ванная комната характеризуется высоким уровнем влажности, поэтому при выборе светильников необходимо обращать внимание на их защиту от влаги. Это поможет избежать преждевременного выхода оборудования из строя.

Для создания гармоничного интерьера важно, чтобы мебель, аксессуары и освещение сочетались друг с другом. Светильники не являются исключением из этого правила.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Освещение — применение источников света к местам, объектам и окружающему их пространству так, чтобы они могли быть видимыми людьми.



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