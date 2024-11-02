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Нестандартные решения для кухонных стен: стиль и практичность

1:11
Недвижимость » Дизайн и интерьер

К кухонным стенам предъявляются серьёзные требования, так как они ежедневно сталкиваются с экстремальными условиями — грязью, высокой температурой и влажностью. Эти поверхности должны быть прочными и устойчивыми к частым чисткам.

Нестандартные решения для кухонных стен: стиль и практичность
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY-SA 2.0

Керамическая плитка продолжает оставаться популярным выбором для кухонных стен, хотя ей на смену приходят более современные материалы. Плитка легка в уходе и предлагает разнообразие узоров и цветов, что позволяет создавать уникальные интерьеры.

Стеклянные панели идеально подойдут для современных кухонь. Они доступны в различных цветах и фактурах, что создает множество возможностей для создания стильного интерьера. Однако стоит учитывать, что стекло подвержено появлению царапин, что может быть его недостатком.

Панели из листового металла. Этот вариант отделки стен является неординарным и пока не так распространён. Металлические панели лучше всего вписываются в индустриальные интерьеры. Их легко чистить, а также они практичны: благодаря магнитам вы сможете быстро прикрепить к ним кухонную утварь.

Уточнения

Керамическая плитка или кафель (от нем. Kachel), — пластины из обожжённой глины, на современном рынке чаще всего плоские, квадратной или прямоугольной формы.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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