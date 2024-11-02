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Как выбрать ортопедический матрас для здорового сна

1:05
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Здоровый сон — это основа восстановления сил и энергии для человека. Однако для того чтобы он действительно был качественным, важно не только спать необходимое количество часов, но и правильно выбрать матрас.

Как выбрать ортопедический матрас для здорового сна
Фото: Flickr by Liz Lawley, CC BY-SA 2.0

Существует несколько уровней жёсткости матрасов. Мягкие матрасы идеально подходят для людей с небольшим весом, в то время как жёсткие варианты могут стать настоящим спасением для тех, кто предпочитает спать на спине. Средний уровень жесткости является универсальным и подходит для большинства.

На рынке представлено множество матрасов, изготовленных из различных материалов. Например, латекс будет отличным выбором для аллергиков, так как он обладает гипоаллергенными свойствами. Модели с пружинным наполнителем обеспечивают хорошую вентиляцию, что также важно для комфортного сна.

Кроме материалов и уровня жесткости, не менее важно учитывать размер матраса. Он должен соответствовать размерам вашей кровати, чтобы обеспечить максимальный комфорт во время сна.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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