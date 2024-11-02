Плюсы и минусы асимметричных штор: как они меняют интерьер

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Традиционные шторы уже не удивляют никого. Вместо этого всё больше людей обращают внимание на асимметричные композиции, которые предполагают размещение полотна только с одной стороны окна.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Одним из главных преимуществ асимметричных штор является их способность кардинально преображать пространство. Если вы хотите освежить интерьер, не вкладывая при этом много средств, асимметричные шторы могут стать отличным решением.

Кроме того, такие шторы идеально подходят для кухни, особенно если на одной стороне окна находится холодильник или другая крупногабаритная техника. В таких случаях парные шторы будут выглядеть неуместно.

Асимметричные шторы также обладают универсальностью: при желании вы можете укрыть как правую, так и левую сторону окна, что помогает скрыть недостатки стен или окон.

Однако у асимметричных штор есть и свои недостатки. Если помещение выходит на солнечную сторону, их придётся комбинировать с жалюзи для обеспечения необходимого уровня освещения.

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



Ку́хня — помещение для приготовления пищи.



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