Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Что такое штрейзель: самый простой вариант этой хрустящей посыпки
Стабилизация нефтяного рынка: Россия и Казахстан согласовали меры по сокращению добычи
Экс-игрок ЦСКА Пономарев рассказал, чего не хватает сегодня команде
Почему у собаки выпадает шерсть: 5 главных причин, не связанных с сезонной линькой
Американка чуть не осталась без водительского удостоверения: экзамен сдавала на Tesla
Как сохранить молодость кожи шеи: комплексный подход к уходу и питанию
Гибрид растений и животных: учёные создали клетки с фотосинтезом
Секрет воздушного омлета без молока: необычная замена, о которой вы не знали

Плюсы и минусы асимметричных штор: как они меняют интерьер

1:08
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Традиционные шторы уже не удивляют никого. Вместо этого всё больше людей обращают внимание на асимметричные композиции, которые предполагают размещение полотна только с одной стороны окна.

Плюсы и минусы асимметричных штор: как они меняют интерьер
Фото: PxHere is licensed under CC0

Одним из главных преимуществ асимметричных штор является их способность кардинально преображать пространство. Если вы хотите освежить интерьер, не вкладывая при этом много средств, асимметричные шторы могут стать отличным решением.

Кроме того, такие шторы идеально подходят для кухни, особенно если на одной стороне окна находится холодильник или другая крупногабаритная техника. В таких случаях парные шторы будут выглядеть неуместно.

Асимметричные шторы также обладают универсальностью: при желании вы можете укрыть как правую, так и левую сторону окна, что помогает скрыть недостатки стен или окон.

Однако у асимметричных штор есть и свои недостатки. Если помещение выходит на солнечную сторону, их придётся комбинировать с жалюзи для обеспечения необходимого уровня освещения. 

Уточнения

Што́ры занавески — общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

Ку́хня — помещение для приготовления пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Еда и рецепты
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья Аудио 
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Четыре продукта для молодости и здоровья: добавьте их в рацион
Что такое штрейзель: самый простой вариант этой хрустящей посыпки
Плюсы и минусы асимметричных штор: как они меняют интерьер
Стабилизация нефтяного рынка: Россия и Казахстан согласовали меры по сокращению добычи
Экс-игрок ЦСКА Пономарев рассказал, чего не хватает сегодня команде
Почему у собаки выпадает шерсть: 5 главных причин, не связанных с сезонной линькой
Американка чуть не осталась без водительского удостоверения: экзамен сдавала на Tesla
Как сохранить молодость кожи шеи: комплексный подход к уходу и питанию
Гибрид растений и животных: учёные создали клетки с фотосинтезом
Секрет воздушного омлета без молока: необычная замена, о которой вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.