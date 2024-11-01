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Как выбрать натяжной потолок: материалы, установка и дизайн

1:20
Недвижимость » Ремонт

Натяжные потолки — это универсальное решение, которое можно установить как на новом, так и на старом потолке, позволяя воплотить в жизнь различные дизайнерские идеи и эффекты.

Как выбрать натяжной потолок: материалы, установка и дизайн
Фото: commons.wikimedia.org by Caustin021, CC BY-SA 4.0

Материалы

Существует множество материалов для натяжных потолков, среди которых наиболее популярными являются ПВХ, полиэстер и текстиль. Потолки из ПВХ считаются наиболее распространёнными благодаря своей долговечности, простоте в уходе и разнообразию дизайнов. Полиэстер и текстильные потолки также пользуются спросом, так как могут имитировать ткань и придавать помещению более естественный вид. 

Установка

Процесс установки включает крепление элементов к стенам или потолку. Затем материал натягивается на каркас и поддаётся нагреву, чтобы принять необходимую форму. Установка возможна как на новые потолки, так и на старые, однако в последнем случае может потребоваться дополнительная подготовка.

Дизайн

Выбор дизайна натяжных потолков поистине впечатляющий: доступны различные цвета, фактуры и рисунки. Они могут быть матовыми, глянцевыми или с перламутровым блеском. Также можно выбрать изображения, такие как небо, звёзды, цветы или ландшафты. 

Уточнения

Натяжно́й потоло́к — конструкция из полотнища, закреплённая на металлическом (алюминиевом) или пластиковом профиле (багете) под основным потолком.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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