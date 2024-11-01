Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, как выбрать идеальное растительное молоко
Как уменьшить пушистость волос и придать им ухоженный вид?
Учёные заставили обычный компьютер обойти квантовый процессор
Как понять, что кошка стесняется: 5 признаков и советы
Казахстан открывает двери для цифровых кочевников: новая виза Neo Nomad для удалённой работы
Московский Спартак планирует продать нападающего
Лиза Арзамасова показала свою моложавую маму: нежное и домашнее
Осенняя побелка деревьев: защита от морозов и грибков
Забудьте о вредном майонезе: полезный яблочный рецепт

Творческий подход к оформлению гостиной: от цветовой палитры до текстур

1:02
Недвижимость

Гостиная занимает центральное место в доме, будучи пространством для отдыха, общения с друзьями и семейных встреч. Это важный уголок, где мы можем расслабиться и насладиться атмосферой уюта.

Творческий подход к оформлению гостиной: от цветовой палитры до текстур
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, CC BY 2.0

Если вы стремитесь создать комфортную обстановку или подчеркнуть свою индивидуальность, использование многоцветных элементов в оформлении может стать прекрасным решением для обновления интерьера. 

Для начала следует определить цветовую палитру. Выберите два или три основных цвета, которые будут основой оформления вашей гостиной. Затем добавьте яркие акценты в виде декоративных подушек, ковров, занавесок или картин.

Кроме того, разнообразие текстур может существенно обогатить интерьер. Смешивайте различные материалы: например, сочетание мягкого ковра из плюша, шелковых занавесок и металлических аксессуаров придаст глубину и многослойность вашей комнате, делая ее еще более привлекательной.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно поливать орхидею
Садоводство, цветоводство
Как правильно поливать орхидею Аудио 
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок
Садоводство, цветоводство
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок Аудио 
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Авто
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Когда мотор сигналит о беде: как вовремя заметить поломку
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья
Интересные факты о домашних питомцах
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Ягудин высказался о решении Трусовой не возвращаться в профессиональное катание
Последние материалы
Кошки — прирождённые синоптики: как хвостатые друзья предсказывают погоду
Как спасти пересоленную рыбу
Названы пять самых распространённых ошибок при смене шин
По этикету: ситуации и места, когда использование духов неуместно
Россиянин о переезде в США: три причины, которые заставят задуматься
Британская группа The Cure впервые за 16 лет выпустила музыкальный альбом
Доходы мошенников сократились после заявления Дурова раскрыть данные
ПСЖ навсегда отстранил фаната из-за расизма
Найден ключ к ранней диагностике болезни Хантингтона
Какой потолок выбрать для ванной комнаты: идеальные решения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.