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Какой потолок выбрать для ванной комнаты: идеальные решения

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

При выборе потолка для ванной комнаты важно учитывать как функциональные, так и эстетические аспекты. Рассмотрим два популярных варианта, которые подойдут для этого помещения.

Какой потолок выбрать для ванной комнаты: идеальные решения
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Натяжной потолок

Натяжной потолок — один из самых востребованных вариантов. Он славится своей прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Установка натяжного потолка возможна на любую поверхность, и он прекрасно скрывает неровности или дефекты основания. 

Панельный потолок

Ещё один популярный вариант — панельный потолок. Панели, выполненные из ПВХ или алюминия, также отличаются влагозащитой и простотой в установке. Панели могут иметь различные отделки: глянцевую, матовую или зеркальную поверхность, что позволяет выбрать подходящее решение в зависимости от стиля оформления. 

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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