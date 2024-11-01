Какой потолок выбрать для ванной комнаты: идеальные решения

0:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

При выборе потолка для ванной комнаты важно учитывать как функциональные, так и эстетические аспекты. Рассмотрим два популярных варианта, которые подойдут для этого помещения.

Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Натяжной потолок

Натяжной потолок — один из самых востребованных вариантов. Он славится своей прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Установка натяжного потолка возможна на любую поверхность, и он прекрасно скрывает неровности или дефекты основания.

Панельный потолок

Ещё один популярный вариант — панельный потолок. Панели, выполненные из ПВХ или алюминия, также отличаются влагозащитой и простотой в установке. Панели могут иметь различные отделки: глянцевую, матовую или зеркальную поверхность, что позволяет выбрать подходящее решение в зависимости от стиля оформления.

Уточнения

Потоло́к — нижняя часть ограждающей конструкции, ограничивающая помещение сверху.



Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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