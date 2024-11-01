Три ключевых правила для создания идеальной спальни

Создание спальни — это не только вопрос эстетики, но и функциональности, которая способствует релаксации и качественному сну.
Важно выбирать кровать, которую можно разместить в спальне, оставляя минимальный зазор в 77 сантиметров по бокам и 92 сантиметра у подножья. Это обеспечит комфорт и удобный доступ. Перед покупкой обязательно произведите замеры.
Хотя спальные гарнитуры постепенно выходят из моды, тумбочки, которые не обязательно должны совпадать с остальной мебелью, всё же должны быть схожи по стилю и размеру. Одинаковые тумбочки создают симметрию и делают пространство более целостным.
Шкаф в спальне нужен прежде всего для хранения вещей. Если это комната для гостей или вы не нуждаетесь в большом объёме хранения, можно обойтись без него. В таком случае лучше выбрать что-то более компактное, например, комод.
Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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