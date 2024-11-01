Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире

0:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Планировка квартиры, в которой ванная или туалет расположены в центре, считается неблагоприятной для гармонии пространства. Такое расположение может оказать негативное влияние на вашу жизнь и удачу.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Для минимизации негативных последствий следует избегать использования зеркальной плитки в ванной. Зеркальный потолок также нежелателен, так как он может быть связан с жизненными трудностями и неудачами.

Кроме того, излишнее количество золотой отделки и украшений в ванной может привести к финансовым трудностям.

Чтобы улучшить энергетический баланс в этом помещении, рекомендуем использовать красный цвет. Разместите в ванной красные элементы, такие как коврик, плитка или декор на полочках.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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