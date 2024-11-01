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Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Планировка квартиры, в которой ванная или туалет расположены в центре, считается неблагоприятной для гармонии пространства. Такое расположение может оказать негативное влияние на вашу жизнь и удачу. 

Как расположение ванной влияет на атмосферу в квартире
Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, CC BY 3.0

Для минимизации негативных последствий следует избегать использования зеркальной плитки в ванной. Зеркальный потолок также нежелателен, так как он может быть связан с жизненными трудностями и неудачами.

Кроме того, излишнее количество золотой отделки и украшений в ванной может привести к финансовым трудностям.

Чтобы улучшить энергетический баланс в этом помещении, рекомендуем использовать красный цвет. Разместите в ванной красные элементы, такие как коврик, плитка или декор на полочках. 

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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