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Как выбрать идеальные обои для спальни

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Выбор обоев для спальни — это задача, требующая особого внимания. Интерьер этой комнаты должен быть не только красивым, но и способствующим хорошему отдыху и расслаблению. 

Как выбрать идеальные обои для спальни
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, CC BY-SA 3.0

Виниловые обои

Эти обои состоят из бумажной или флизелиновой основы с верхним слоем из ПВХ. Они легко моются, просто наклеиваются и отличаются долговечностью. Однако, у них есть недостаток: они не пропускают воздух, что может негативно сказаться на микроклимате в комнате.

Бумажные обои

Бумажные обои — это бюджетный и экологически чистый вариант, который хорошо пропускает воздух. К их недостаткам относятся недолговечность, плохая маскировка недостатков стен и лёгкость повреждения. 

Текстильные обои

Эти обои идеально подходят для спальни. Они изготавливаются на основе бумаги или флизелина с верхним слоем из натуральных или искусственных тканей, таких как лен, хлопок или шелк. Текстильные обои обладают великолепным внешним видом и долговечностью, так как изготовлены из экологически чистых материалов. Однако их стоимость может быть высока, а поклейка требует определённых навыков.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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