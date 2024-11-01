Тренды 2024 года: стильные варианты напольных покрытий

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждая хозяйка стремится создать стильный и уютный интерьер в своём доме, однако многие часто забывают о значении пола в оформлении пространства. Это может привести к серьезным недочётам в дизайне.

Фото: flickr.com by chair bazaar, CC BY-SA 2.0

Уют в квартире начинается с напольного покрытия, и дизайнеры советуют уделять этому аспекту особое внимание. Установка системы подогрева полов позволит вам комфортно передвигаться по помещению без обуви, что добавляет уют и приятные ощущения.

В 2024 году наилучшим выбором станут паркет, ламинат, деревянная инженерная доска и плитка. Эти материалы не только красивы, но и практичны, прекрасно вписываясь в различные стили интерьера.

Для тех, кто предпочитает мягкие покрытия, рекомендуется выбирать ворсистые ковры, которые должны быть однотонными и гармонировать с общим дизайном.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.



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