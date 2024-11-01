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Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно

1:13
Недвижимость

Зеркала — отличный способ визуально расширить пространство и увеличить количество естественного света в помещении. 

Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Ключевым моментом является размещение зеркал. Лучше всего ставить их напротив источников света, таких как окна или осветительные приборы. Это позволит отражать и усиливать как естественное, так и искусственное освещение, делая комнату более яркой и уютной.

Кроме того, зеркала можно разместить друг напротив друга, создавая эффект бесконечного пространства. Этот приём особенно полезен в небольших помещениях, так как он создает иллюзию большего объёма.

При выборе зеркал учитывайте размер вашего помещения. Крупные зеркала идеально подойдут для просторных комнат, в то время как более компактные варианты будут эффективнее в небольших пространствах.

Форма зеркала также имеет значение. Круглые и овальные модели создают более мягкие отражения, а прямоугольные и квадратные придают пространству чёткость и структуру. Выбирайте форму, которая наилучшим образом дополнит стиль и дизайн вашего интерьера.

Уточнения

Зе́ркало — материал с гладкой поверхностью, обладающий отражающими свойствами и предназначенный для отражения света (или другого излучения).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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