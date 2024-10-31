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Обновляем гостиную с минимальными затратами: советы, которые работают

1:02
Недвижимость » Ремонт

Если гостиная уже кажется устаревшей, но времени и бюджета на полноценный ремонт нет, не стоит расстраиваться — есть способ вдохнуть в неё новую жизнь без серьёзных затрат.

Обновляем гостиную с минимальными затратами: советы, которые работают
Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Оживить интерьер можно с помощью нескольких доступных предметов. Для этого достаточно приобрести настольную лампу, большое зеркало, часы, комнатные растения и небольшие статуэтки. Грамотное расположение этих предметов способно придать комнате совершенно иной вид.

Например, настольную лампу можно разместить перед зеркалом, чтобы свет и отражение визуально расширяли пространство.

Растения лучше расположить в углах или создать "зелёный уголок" в одном месте, добавив комнате уюта. Часы и статуэтки можно поставить на полки или предметы корпусной мебели, придавая обстановке завершённость и стиль.

Применив эти простые рекомендации, даже привычная гостиная преобразится и будет выглядеть свежо и элегантно.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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