Обновляем гостиную с минимальными затратами: советы, которые работают

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Если гостиная уже кажется устаревшей, но времени и бюджета на полноценный ремонт нет, не стоит расстраиваться — есть способ вдохнуть в неё новую жизнь без серьёзных затрат.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, CC BY 2.0

Оживить интерьер можно с помощью нескольких доступных предметов. Для этого достаточно приобрести настольную лампу, большое зеркало, часы, комнатные растения и небольшие статуэтки. Грамотное расположение этих предметов способно придать комнате совершенно иной вид.

Например, настольную лампу можно разместить перед зеркалом, чтобы свет и отражение визуально расширяли пространство.

Растения лучше расположить в углах или создать "зелёный уголок" в одном месте, добавив комнате уюта. Часы и статуэтки можно поставить на полки или предметы корпусной мебели, придавая обстановке завершённость и стиль.

Применив эти простые рекомендации, даже привычная гостиная преобразится и будет выглядеть свежо и элегантно.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



Интерье́р — в более узком значении интерьер — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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