Как правильно установить межкомнатные двери, чтобы не испортить интерьер

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На первый взгляд расположение межкомнатных дверей может показаться незначительной деталью, которая не требует особого внимания. Однако, как оказывается, в этом аспекте легко допустить ошибки, которые могут повлиять на комфорт в доме.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, CC BY 2.0

Для создания гармоничного интерьера важно учитывать простые, но обязательные рекомендации. Одно из таких правил — избегать пересечения открывающихся дверей.

Иными словами, двери, расположенные рядом, лучше настроить так, чтобы они открывались в одном направлении. Это позволит избежать неудобства при перемещении и улучшит общее впечатление от пространства.

Также не менее важен и другой нюанс: место для выключателей. Они должны быть расположены так, чтобы случайное открытие дверей не нажимало их. Учитывая эти советы, можно создать удобную и стильную обстановку, которая каждый день будет радовать своей продуманностью.

Уточнения

Диза́йн интерье́ра (интерье́рный диза́йн) — разновидность дизайн-проектирования, предметом которого является структура архитектурного интерьера.



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