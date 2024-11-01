Минфин РФ: лимитов по семейной ипотеке хватит до конца года благодаря их увеличению

До конца 2024 года лимитов по программе "Семейная ипотека" хватит с избытком, так как они увеличены на 350 миллиардов рублей — с 5,9 триллиона до 6,25 триллиона рублей. Об этом сообщило Министерство финансов Российской Федерации.

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Правительство одобрило увеличение лимитов по льготной программе "Семейная ипотека". Изменения были внесены в решение о предоставлении субсидии компании "Дом.РФ". В результате лимиты выросли с 5,9 триллиона рублей до 6,25 триллиона рублей.

В настоящее время Министерство финансов и компания "Дом.РФ" работают над улучшением механизма перераспределения лимитов между банками, чтобы оперативно реагировать на ситуации, когда у отдельных кредиторов заканчиваются лимиты, но при этом остаются значительные объёмы у других банков.

В 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 290 миллиардов рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства было выделено ещё 142 миллиарда рублей.

Согласно проекту федерального бюджета на 2025-2027 годы, на программу "Семейная ипотека" планируется выделить 1,449 триллиона рублей, в том числе в 2025 году — 637 миллиардов рублей, в 2026 году — 454,1 миллиарда рублей, а в 2027 году — 358,3 миллиарда рублей.

Уточнения



Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.



Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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