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Эксперт по недвижимости рассказала, как выкупить квартиру, находящуюся в ипотеке

1:38
Недвижимость

Эксперт Наталья Перескокова поделилась тонкостями покупки ипотечной квартиры.

Эксперт по недвижимости рассказала, как выкупить квартиру, находящуюся в ипотеке
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, PDM

В связи с повышением ипотечных ставок на российском рынке недвижимости, многие владельцы квартир, приобретённых ранее на выгодных условиях, решают продать свои объекты. Однако при заключении такой сделки важно учитывать юридические аспекты, связанные с переходом прав на недвижимость и долговых обязательств.

Как рассказала эксперт в беседе с Манитаймс, для того чтобы сделка была законной, банк, выдавший ипотечный кредит, должен дать своё согласие на переоформление ипотеки на нового заёмщика. Не все финансовые учреждения предоставляют такую возможность. Например, Сбербанк предлагает перевод ипотеки на нового владельца квартиры с сохранением процентной ставки, но с оплатой услуги и определёнными условиями, такими как страхование только в их компании.

Покупатель также должен пройти процедуру согласования с банком, чтобы получить одобрение в качестве заёмщика.

Сделка будет действительна, если банк согласится на переоформление кредита на нового клиента. В этом случае продавец получит свои деньги, а для Росреестра главное — правильное оформление документов.

Однако существуют риски, связанные с такими сделками. Важно быть внимательным ко всем деталям, так как ошибки могут привести к потере денег или недвижимости.

Эксперт рекомендует обратиться к профессиональным риелторам и юристам для снижения рисков и правильного оформления сделки.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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