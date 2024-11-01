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Хотите, чтобы ваши гигиенические средства оставались чистыми? Храните их правильно

1:30
Недвижимость

Сухое место

Найдите прохладное и сухое место для хранения средств гигиены. Влага может привести к росту бактерий или плесени, поэтому важно держать их подальше от влажных мест, таких как ванные комнаты.

Хотите, чтобы ваши гигиенические средства оставались чистыми? Храните их правильно
Фото: Pexels by Curtis Adams, CC0

Организация и разделение

Храните разные виды гигиенических средств отдельно друг от друга. Это помогает предотвратить перекрестное загрязнение и облегчает поиск того, что вам нужно.

Правильная упаковка

Если средства гигиены поставляются в собственной упаковке, например, в коробках или тюбиках, храните их в оригинальной упаковке. Это помогает защитить их от грязи, пыли и возможных повреждений.

Герметичные контейнеры

Для отдельных предметов, таких как ватные палочки или кисти для макияжа, используйте герметичные контейнеры или небольшие коробки.

Это помогает поддерживать их в чистоте и предотвращает контакт с воздухом, который может привести к загрязнению.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей

Храните средства гигиены вдали от прямых солнечных лучей. Солнечный свет и тепло могут ухудшить качество и эффективность некоторых продуктов.

Проверка сроков действия

Регулярно проверяйте срок годности ваших гигиенических средств. Использование продуктов с истекшим сроком годности может не дать желаемых результатов и даже вызвать раздражение кожи или инфекции.

 

Уточнения

Гигие́на (от греч. ὑγίεια — «здоровье», ὑγιεινός — «здоровый»; лат. sanitas) — раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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