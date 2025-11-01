Советы специалистов: как очистить сильную грязь на посуде

Берем 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Все перемешиваем. Когда сковорода разогреется, вылейте из нее воду и нанесите полученное средство на сажу и жир с помощью губки. Оставьте на 15 минут, затем очистите.
Чтобы почистить кастрюлю, вскипятите в ней воду, добавьте 2 ст. ложки лимонной кислоты и прокипятите полученный раствор еще 15 минут. Когда грязь размягчится, соскребите ее. Наконец, вымойте подгоревшее дно обычным способом.
Разведите уксус и воду в пропорции 1:1 в грязной кастрюле так, чтобы раствор покрыл грязь, и доведите до кипения. Выключите газ, и добавьте в кипяченую воду 2-3 столовые ложки соды.
Обратите внимание, что соду необходимо добавлять после того, как раствор закипит.
Уточнения
Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.