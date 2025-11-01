Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Советы специалистов: как очистить сильную грязь на посуде

Недвижимость

Как правильно мыть сильно загрязненную посуду

Перекись водорода

Берем 2 столовые ложки пищевой соды, 2 столовые ложки перекиси водорода и 1 столовую ложку средства для мытья посуды. Все перемешиваем. Когда сковорода разогреется, вылейте из нее воду и нанесите полученное средство на сажу и жир с помощью губки. Оставьте на 15 минут, затем очистите.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/

Лимонная кислота

Чтобы почистить кастрюлю, вскипятите в ней воду, добавьте 2 ст. ложки лимонной кислоты и прокипятите полученный раствор еще 15 минут. Когда грязь размягчится, соскребите ее. Наконец, вымойте подгоревшее дно обычным способом.

Белый уксус

Разведите уксус и воду в пропорции 1:1 в грязной кастрюле так, чтобы раствор покрыл грязь, и доведите до кипения. Выключите газ, и добавьте в кипяченую воду 2-3 столовые ложки соды.

Обратите внимание, что соду необходимо добавлять после того, как раствор закипит.

 

Сковорода́ — посуда для приготовления (жарки, тушения и так далее), разогрева пищи и других целей.
 

