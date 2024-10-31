Арендные ставки в России обновили исторические максимумы

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По результатам третьего квартала в России наблюдается резкий рост цен на аренду жилья, который достиг 70% из-за снижения доступности ипотечных кредитов. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на исследование, проведенное ДОМ. РФ.

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К концу сентября арендные ставки установили новые рекорды. В Москве средняя стоимость аренды составила 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч рублей, а в других регионах страны — 43 тысячи рублей.

Основным фактором, способствующим увеличению арендных цен, стали высокие ипотечные ставки. Средний уровень ставок по ипотеке на рынке в октябре преодолел отметку в 25% годовых. При этом переплата по ипотечному кредиту на срок 30 лет может достигать около 24 миллионов рублей.

Сегодня для комфортного осуществления выплат по ипотеке в крупных городах требуется доход от 111 тысяч рублей. В то же время для жителей Москвы эта сумма должна быть почти в три раза больше, что связано с высокой стоимостью жилья.

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