Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

Чтобы комфортно оплачивать ипотеку, жителям Москвы необходимо иметь ежемесячный доход не менее 364,4 тысячи рублей. Исследование показало, какой уровень дохода нужен для обеспечения выплат по жилищным кредитам в крупных городах России.
К примеру, в Санкт-Петербурге для того, чтобы справляться с платежами за однокомнатную квартиру в новостройке под 25% годовых, нужно зарабатывать минимум 235 тысяч рублей в месяц. Тройку городов, где требуется высокий доход, завершает Казань — здесь ипотечные заемщики должны иметь доход около 210,2 тысячи рублей.
На следующих позициях находятся Краснодар и Нижний Новгород, где для погашения кредита потребуется 153,3 тысячи и 185,5 тысячи рублей соответственно, передает РБК.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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