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Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

1:02
Недвижимость

Чтобы комфортно оплачивать ипотеку, жителям Москвы необходимо иметь ежемесячный доход не менее 364,4 тысячи рублей. Исследование показало, какой уровень дохода нужен для обеспечения выплат по жилищным кредитам в крупных городах России.

Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

К примеру, в Санкт-Петербурге для того, чтобы справляться с платежами за однокомнатную квартиру в новостройке под 25% годовых, нужно зарабатывать минимум 235 тысяч рублей в месяц. Тройку городов, где требуется высокий доход, завершает Казань — здесь ипотечные заемщики должны иметь доход около 210,2 тысячи рублей.

На следующих позициях находятся Краснодар и Нижний Новгород, где для погашения кредита потребуется 153,3 тысячи и 185,5 тысячи рублей соответственно, передает РБК.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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