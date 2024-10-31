В Туле растёт спрос на ремонт и строительство загородных домов

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Туле сохраняется тренд на строительство частных домов. Аналитики Авито Услуг выяснили, что в октябре спрос на изыскательные работы (сбор данных о местности для проектирования объектов строительства) вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Также вырос интерес у жителей города к услугам ремонтных бригад, среди самых востребованных:

дизайн интерьеров (+72%),

ремонт и установка вентиляции (+23%),

утепление, изоляция (+31%).

Как отметила руководитель категорий "Ремонт и строительство" на Авито Услугах Светлана Филимонова, спрос на ремонт и строительство загородных домов обусловлен увеличением интереса к созданию комфортных условий. Наблюдается интерес к индивидуальному жилищному строительству.

Эксперт отметила, что этой осенью растет спрос на работы по сварке и создание фасадов, он вырос на 58% и 36% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула. Город-герой (c 1976 года).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.