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В Туле растёт спрос на ремонт и строительство загородных домов

1:05
Недвижимость

В Туле сохраняется тренд на строительство частных домов. Аналитики Авито Услуг выяснили, что в октябре спрос на изыскательные работы (сбор данных о местности для проектирования объектов строительства) вырос на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Туле растёт спрос на ремонт и строительство загородных домов
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Также вырос интерес у жителей города к услугам ремонтных бригад, среди самых востребованных:

  • дизайн интерьеров (+72%),
  • ремонт и установка вентиляции (+23%),
  • утепление, изоляция (+31%).

Как отметила руководитель категорий "Ремонт и строительство" на Авито Услугах Светлана Филимонова, спрос на ремонт и строительство загородных домов обусловлен увеличением интереса к созданию комфортных условий. Наблюдается интерес к индивидуальному жилищному строительству.

Эксперт отметила, что этой осенью растет спрос на работы по сварке и создание фасадов, он вырос на 58% и 36% по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Ту́ла — город в России, административный центр Тульской области и городского округа Тула. Город-герой (c 1976 года).

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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