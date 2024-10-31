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У пяти крупнейших российских банков скоро могут закончиться лимиты по семейной ипотеке

1:29
Недвижимость

Пять крупнейших российских банков могут столкнуться с исчерпанием лимитов по семейной ипотеке, что приведёт к повышению минимального первоначального взноса до 50%. Об этом сообщил генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Фёдор Выломов.

У пяти крупнейших российских банков скоро могут закончиться лимиты по семейной ипотеке
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaShev, CC BY-SA 4.0

Ранее Сбербанк заявил о приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания лимита.

По мнению Выломова, которым он поделился с РИА Новости, эта проблема может коснуться и других банков из топ-5 по ипотечному кредитованию, на которые приходится около 85% всего лимита по программе. Эксперт предполагает, что если крупнейший кредитор прекратит регистрировать новые сделки, потенциальные заёмщики будут искать возможности для оформления ипотеки в других местах.

"Соответственно, если не пересматривать условия предоставления, то и другие банки могут в скором времени заявить об исчерпании лимитов. Скорее всего, массовым станет повышение уровня минимального первоначального взноса до 50%", — сказал Выломов.

Исполнительный директор риелторской компании "Этажи" Регина Дыдалина также допускает новые ограничения по выдаче семейной ипотеки со стороны банков. Она отмечает, что спрос на программу остаётся стабильным, так как многие опасаются изменений условий выдачи или ограничений для получателей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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