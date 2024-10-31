В России собираются начать контролировать деятельность риелтеров

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России могут ввести регулирование деятельности риелторов. Соответствующий законопроект был разработан заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланой Разворотневой.

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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время в России не существует чётких требований к предпринимателям, работающим в сфере операций с недвижимостью. Это позволяет заниматься этим бизнесом любому желающему. На рынке недвижимости действуют около 30 тысяч юридических лиц и от 200 до 400 тысяч индивидуальных риелторов, которые предоставляют услуги без заключения договоров и уплаты налогов, сообщают Известия.

Андрей Банников, президент Гильдии риелторов Москвы, считает, что законопроект необходим для борьбы с незаконным предпринимательством и повышения квалификации риелторов. Он также полагает, что закон поможет потребителям отличать добросовестных риелторов от недобросовестных.

Генеральный директор и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова считает, что законопроект может заинтересовать риелторские компании и государство, что приведёт к увеличению налоговых поступлений. Она также считает, что участники рынка получат уверенность в прозрачности и безопасности сделок.

Генеральный директор и управляющий партнёр компании "Intermark Городская недвижимость" Дмитрий Халин поддерживает инициативу, отмечая, что закон защитит риелторов от недобросовестных потребителей. Он также считает, что введение закона не приведёт к проигравшим.

Олег Павлов, глава "Общественной потребительской инициативы", отмечает, что сфера риелторских услуг требует экспертной помощи из-за множества нюансов, и многие неквалифицированные специалисты и мошенники могут обмануть потребителя. Он считает, что важно предусмотреть наказание для недобросовестных участников рынка.

Уточнения



Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.



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