Очистить мельхиоровые столовые приборы легко: просто используйте эти средства

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Вымойте теплой водой

Начните с промывки столовых приборов под теплой проточной водой, чтобы удалить любые частицы пищи или мусор.

Фото: commons.wikimedia.org by Эндрю Босси, CC BY-SA 2.5

Используйте мягкое средство для мытья посуды

Нанесите небольшое количество мягкого средства для мытья посуды на мягкую губку или тряпочку. Аккуратно потрите мельхиоровые столовые приборы, обращая внимание на любые пятна или потускневшие участки.

Избегайте абразивных материалов

Не используйте абразивные губки или агрессивные чистящие средства, так как они могут поцарапать или повредить мельхиоровую поверхность.

Тщательно промойте

После очистки тщательно промойте столовые приборы теплой водой, чтобы удалить остатки мыла.

Вытрите насухо мягкой тканью

Используйте мягкую ткань без ворса, чтобы полностью высушить мельхиоровые столовые приборы. Это помогает предотвратить образование пятен от воды или потускнения.

При желании отполируйте

Если вы хотите вернуть блеск мельхиоровым столовым приборам, вы можете использовать специализированную полироль для металла, подходящую для мельхиора. Следуйте инструкциям и используйте мягкую ткань, чтобы аккуратно отполировать столовые приборы.

Правильно храните

Когда столовые приборы станут чистыми, храните их в сухом и чистом месте, вдали от влажности. Рассмотрите возможность использования ящика с подкладкой или защитного чехла, чтобы предотвратить появление царапин и потускнения.

Уточнения

Мельхио́р (нем. melchior, искажённое фр. maillechort) — однофазный сплав меди с никелем, иногда с добавками железа и марганца.



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