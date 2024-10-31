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Как сочетать чёрный и белый цвета в интерьере: советы дизайнеров

1:18
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Как лучше сочетать черное и белое в интерьере

Черно-белый интерьер можно разбавить теплыми оттенками и фактурами. Красный, розовый, желтый, оранжевый и бежевый хорошо справятся с этой задачей.

Как сочетать чёрный и белый цвета в интерьере: советы дизайнеров
Фото: commons.wikimedia.org by Breather, CC0

Вы также можете добавить в свой интерьер мебель или другие деревянные элементы. Например, пол, потолок, стол, стулья, кресла. Такие сочетания делают пространство теплее и комфортнее.

Черный и белый цвета хорошо уравновешивают акцентные цвета в интерьере. Вам подойдет желтый или ярко-зеленый цвета. Эти оттенки освежают пространство комнаты и делают интерьер более ярким и интересным. Добавление оттенков зеленого в интерьер исключает однообразие и хорошо подходит для оформления кухни или прихожей. Также можно выбрать как более яркие, так и приглушенные оттенки зеленого.

Вы можете сочетать черный и белый цвета в интерьере как угодно. Например, у вас может быть черно-белый потолок, черная мебель, белый пол или белая мебель. Комбинации могут быть любыми. Главное, подобрать максимально практичные варианты мебели, полов, стен и потолков.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение. 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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