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Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы

1:40
Недвижимость

Немедленно вытирайте разливы

Если во время приготовления пищи на плиту пролилась какая-либо пища или жидкость, немедленно протрите ее. Это предотвращает появление пятен и облегчает очистку в дальнейшем.

Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы
Фото: commons.wikimedia. org by flarthurhu, CC BY 2.0

Используйте влажную ткань или губку

Регулярно протирайте плиту влажной тканью или губкой, чтобы удалить жир, масло или остатки. 

Используйте мягкое средство для мытья посуды

Если есть въевшиеся пятна или жир, используйте мягкое средство для мытья посуды, смешанное с водой. Нанесите мыльный раствор на салфетку и аккуратно потрите пораженный участок. Промойте ткань и после этого сотрите остатки мыла.

Избегайте абразивных очистителей

Держитесь подальше от агрессивных или абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность плиты. Используйте мягкие чистящие растворы и инструменты, не оставляющие царапин.

Очистите решетки и ручки 

Снимите решетки и ручки и вымойте их отдельно. Замочите их в теплой мыльной воде, аккуратно потрите и тщательно промойте перед сушкой и установкой обратно.

Очистите поддоны конфорок

Если на вашей плите есть съемные конфорки, регулярно очищайте их. Замочите их в теплой мыльной воде, аккуратно потрите и хорошо промойте. Дайте им высохнуть, прежде чем положить обратно.

Избегайте избытка влаги

После очистки обязательно тщательно высушите поверхность плиты, чтобы предотвратить появление пятен от воды или повреждений. Используйте сухую ткань для протирки.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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