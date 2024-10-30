Как всегда поддерживать плиту в чистоте: вам помогут эти простые советы

Если во время приготовления пищи на плиту пролилась какая-либо пища или жидкость, немедленно протрите ее. Это предотвращает появление пятен и облегчает очистку в дальнейшем.
Регулярно протирайте плиту влажной тканью или губкой, чтобы удалить жир, масло или остатки.
Если есть въевшиеся пятна или жир, используйте мягкое средство для мытья посуды, смешанное с водой. Нанесите мыльный раствор на салфетку и аккуратно потрите пораженный участок. Промойте ткань и после этого сотрите остатки мыла.
Держитесь подальше от агрессивных или абразивных чистящих средств, так как они могут повредить поверхность плиты. Используйте мягкие чистящие растворы и инструменты, не оставляющие царапин.
Снимите решетки и ручки и вымойте их отдельно. Замочите их в теплой мыльной воде, аккуратно потрите и тщательно промойте перед сушкой и установкой обратно.
Если на вашей плите есть съемные конфорки, регулярно очищайте их. Замочите их в теплой мыльной воде, аккуратно потрите и хорошо промойте. Дайте им высохнуть, прежде чем положить обратно.
После очистки обязательно тщательно высушите поверхность плиты, чтобы предотвратить появление пятен от воды или повреждений. Используйте сухую ткань для протирки.
Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.