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Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит

1:48
Недвижимость

Риск массового невозврата ипотечных кредитов россиян в ближайшие десятилетия считается маловероятным, по мнению Игоря Балынина, кандидата экономических наук и доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Экономист Балынин: опасаться массовой невыплаты ипотек не стоит
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Эксперт утверждает, что возможно небольшое увеличение невозврата в отдельные годы, но это не окажет критического воздействия на экономику.

Балынин отмечает, что изменения в структуре ипотечного рынка, такие как введение массовых льготных программ и дополнительных условий от застройщиков, влияют на стоимость жилья и выплаты по ипотеке.

Однако правительство РФ внимательно следит за трендами на рынке банковских продуктов, включая ипотеку, и ужесточило требования к банкам при выдаче жилищных кредитов, что способствует более осторожному подходу к предоставлению ипотечных кредитов, пишет Газета.Ru.

Балынин считает, что необходимо постоянно мониторить ситуацию на рынке ипотеки и, при необходимости, увеличивать первоначальный взнос в рамках субсидированных программ. Он предлагает ввести обязательный первоначальный взнос в размере 40-50% по льготным программам в случае ухудшения ситуации с возвратами.

Эксперт предупреждает, что лишение жилья, находящегося в залоге у банка, может быть последствием несвоевременного возврата ипотечного кредита. Поэтому экономист призывает россиян ответственно подходить к приобретению жилья в кредит, осмотрительно оценивая свои возможности и потенциальные доходы. Следует руководствоваться наиболее консервативным сценарием при определении своих финансовых возможностей для снижения рисков невозврата.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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