Сейчас россияне предпочитают покупать новостройки в Москве на этапе котлована

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В настоящее время в "старой" Москве в продаже находится 13,06 тыс. квартир и апартаментов на этапе котлована, что составляет 24,7% от общего предложения новых квартир. Согласно исследованию компаний "Метриум" и Regions Development, в период с июля по сентябрь россияне приобрели 4139 квартир и апартаментов на начальном этапе строительства, что составило 31,7% сделок по приобретению строящегося жилья.

Фото: Официальный портал органов государственной власти Тюменской области by Главное управление строительства Тюменской области, PDM

Строительство жилых и апарт-комплексов проходит через три основных стадии: работы на котловане, монтаж этажей и отделка. Доля сделок на этапе котлована в текущий период является самой высокой за два года, составив 34,9% в третьем квартале 2022 года, сообщает Газета.Ru.

Эксперты связывают эту тенденцию не только с ростом предложения на начальном этапе строительства, но и с предоставлением скидок застройщиками жилья на этом этапе. Популярные программы рассрочек также оказывают влияние на динамику сделок, поскольку лучше всего использовать их на самом начале реализации проектов, что повышает вероятность получения ипотеки по выгодной ставке.

На этапе монтажа этажей в "старой" Москве находится в продаже 23,06 тыс. квартир и апартаментов, что составляет 45,5% от всего предложения, а на этапе отделки предлагается 10,29 тыс. квартир и апартаментов, что составляет 19,5%. На уже готовые объекты приходится 6,5 тыс. квартир и апартаментов, что составляет 12,3% от предлагаемых лотов на первичном рынке "старой" Москвы.

Уточнения

Котлова́н — выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.



Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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