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Защитите свою одежду от платяной моли: самые лучшие способы

1:21
Недвижимость

Чистите свою одежду

Регулярно чистите свою одежду, особенно из натуральных волокон, таких как шерсть и шелк. Моль привлекает пот, грязь и остатки пищи на тканях.

Защитите свою одежду от платяной моли: самые лучшие способы
Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, CC BY 2.0

Используйте герметичное хранение

Храните одежду в герметичных контейнерах или вакуумных пакетах. Это предотвращает попадание моли внутрь и откладывание яиц на вашу одежду.

Кедровые изделия

Кедровые блоки или пакетики могут помочь отпугнуть моль. Поместите их в шкафы или ящики. Кедр источает аромат, который не нравится моли.

Лавандовые саше

Моль также не любит запах лаванды. Используйте пакетики с лавандой или сушеную лаванду в местах хранения.

Содержите шкафы в чистоте

Регулярно пылесосьте и убирайте шкафы. Обратите внимание на углы и скрытые места, где моль может отложить яйца.

Ловушки для моли

Рассмотрите возможность использования ловушек для моли. Эти ловушки содержат феромоны, которые привлекают моль и удерживают ее, не давая ей добраться до вашей одежды.

Профессиональная чистка

Для деликатных вещей рассмотрите профессиональную химчистку. Это может помочь уничтожить яйца или личинки моли.

Уточнения

Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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