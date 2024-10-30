Защитите свою одежду от платяной моли: самые лучшие способы

Регулярно чистите свою одежду, особенно из натуральных волокон, таких как шерсть и шелк. Моль привлекает пот, грязь и остатки пищи на тканях.
Храните одежду в герметичных контейнерах или вакуумных пакетах. Это предотвращает попадание моли внутрь и откладывание яиц на вашу одежду.
Кедровые блоки или пакетики могут помочь отпугнуть моль. Поместите их в шкафы или ящики. Кедр источает аромат, который не нравится моли.
Моль также не любит запах лаванды. Используйте пакетики с лавандой или сушеную лаванду в местах хранения.
Регулярно пылесосьте и убирайте шкафы. Обратите внимание на углы и скрытые места, где моль может отложить яйца.
Рассмотрите возможность использования ловушек для моли. Эти ловушки содержат феромоны, которые привлекают моль и удерживают ее, не давая ей добраться до вашей одежды.
Для деликатных вещей рассмотрите профессиональную химчистку. Это может помочь уничтожить яйца или личинки моли.
Мо́ли (мн. ч.) — собирательное название для относительно мелких насекомых из отряда чешуекрылых (бабочек, Lepidoptera), ведущих преимущественно ночной и сумеречный образ жизни.
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Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.