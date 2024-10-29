Эксперты предрекли резкое снижение количества новых ТЦ в России

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России ожидается снижение числа новых торговых центров. Об этом 29 октября сообщила консалтинговая компания IBC Real Estate в содружестве с Parus Asset Management.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

По предварительным оценкам, общая площадь новых торговых объектов, построенных в стране к 2027 году, составит 346 тысяч квадратных метров. Это на 70% меньше, чем в среднем за период с 2015 по 2019 годы, и на 75% ниже данных за 2002-2014 годы, передает ТАСС.

Новые торговые площади будут вводиться в эксплуатацию выборочно и только по мере необходимости, например, в процессе развития отдельных городских территорий. Высокие затраты на строительство и условия кредитования, наряду с изменениями в потребительских предпочтениях, будут продолжать сдерживать активность застройщиков.

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