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Как создать интерьер, который не потеряет актуальности: советы дизайнера

1:34
Недвижимость

Размышлять о том, как создать интерьер, который не потеряет актуальности, следует с самого начала проектирования. Это позволит правильно выбирать материалы и элементы декора.

Как создать интерьер, который не потеряет актуальности: советы дизайнера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Умелая эклектика

Скрытым недостатком интерьера иногда становится монотонность стилистики, которая не выдерживает испытания временем. Даже бессмертные классические решения в определенные моменты могут утрачивать свою привлекательность, уступая место новейшим направлениям. В противоположность этому, смешение различных стилей добавляет пространству динамичность, легкость и ироничность — качества, которые останутся востребованными даже через 15 лет.

Простая колористика

Искусство правильного сочетания цветов требует глубоких знаний и понимания цветовой теории. Работа с контрастами, полутоновыми переходами, основными и дополнительными оттенками может быть довольно сложной задачей.

Ненавязчивые оттенки

Если строгая черно-белая палитра вам не нравится, выбирайте мягкие, припыленные цвета. В светлых интерьерах комбинируйте пастельные тона с белыми и серыми оттенками или же играйте с различными нюансами одного цвета.

Простые формы — вечные формы

Качественный дизайн всегда основывается на четкой функциональности. Излишняя декоративность может легко превратить любой стиль в нечто китчевое, и особенно это актуально для таких практичных зон, как кухня или туалет.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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